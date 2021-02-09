Омск направит на дорожный ремонт 1,5 млрд рублей за два года

В Омске в ближайшие два года планируют потратить 1,5 млрд рублей на дорожный ремонт. Об этом первый вице-мэр Омска Евгений Фомин сообщил на пресс-конференции.

По его словам, ремонт пройдет на 37 участках дорог общей площадью 400 тыс. кв. м. Первые аукционы по поиску подрядчиков пройдут уже 10 февраля, уточняет ИА «Город55».

В первую очередь работы пройдут на участках, ведущих к школам и соцобъектам, а также на отрезках улично-дорожной сети, обеспечивающих транспортные связи с главными дорожными артериями города.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пройдет комплексный ремонт дороги-дублера улицы Лукашевича и дороги дублера улицы Перелета. Обе магистрали ведут к «Арене Омск», которая сейчас возводится. На них направят 200 млн рублей.

До 2022 года в городе также должны обустроить 79 остановок общественного транспорта, установить 5,3 км ограждений, нанести почти 15 тыс. кв. м разметки, установить светофоры на 14 трассах и обустроить ливневку вдоль восьми дорог.

Первые работы начнутся 1 апреля 2021 года.

В период с 2016 по 2020 годы по нацпроекту в Омске привели в порядок 170 дорог общей протяженностью более 302 км.