«Акселератор технологических стартапов» снова проводят в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе при поддержке фонда «Сколково» во второй раз организовали «Акселератор технологических стартапов». Его будут проводить каждый год. На конкурс уже поступило более 170 заявок из разных городов и регионов.

Программа реализуется по следующим направлениям: ТЭК, агропромышленный комплекс, IT, а также охрана окружающей среды, отмечает muksun.fm. Лучшие проекты получат финансовую поддержку в размере до 2 млн рублей для запуска в Югре. Победителями станут пять участников.

Ранее прием заявок на участие в треке Transport & Mobility программы «Московский акселератор», посвященном поиску перспективных решений в сфере транспорта и мобильности, начался в Москве. 30 лучших стартапов определит жюри.