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Культурный ход: как Нижний Новгород отметил юбилей

800-летие праздновали и на суше, и на воде
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Фото: АНО «Центр 800»
Нижний Новгород в минувшие выходные отметил 800-летний юбилей. Праздничные мероприятия проходили во всех районах города, но главное действо состоялось на водной сцене Нижневолжской набережной - здесь нижегородцев поздравлял президент России Владимир Путин. Кадры с места событий – в фотогалерее «Известий»
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Парад судов, посвященный празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода
Фото: РИА Новости/Анастасия Макарычева
На Волге перед Чкаловской лестницей прошел парад судов на подводных крыльях
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Фото: АНО «Центр 800»
Зрителям показали четыре судна «Валдай 45Р», новейший «Метеор 120р» и высокоскоростной катер на подводных крыльях «Сагарис»
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Фестиваль оркестров в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В фестивале духовых оркестров приняли участие коллективы из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, Перми, Павлова и Богородска
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Музыкальные коллективы прошли маршем по Большой Покровской - главной улице города
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Участники фестиваля оркестров в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
После торжественного марша на площади Минина и Пожарского состоялся праздничный концерт
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Также оркестры сыграли сольные концерты на районных праздничных площадках
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Фото: АНО «Центр 800»
К празднику после реставрации открылся Нижегородский кремль. Здесь был запущен круговой маршрут по кремлевской стене протяженностью более 2 км, состоялось представление реконструкторов
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Участник фестиваля классических автомобилей
Фото: РИА Новости/Анастасия Макарычева
На парковке между стадионом «Нижний Новгород» и собором Александра Невского прошел фестиваль ретро-автомобилей «Горький Классик Нижний 800»
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Фото: АНО «Центр 800»
Кульминацией праздника стало грандиозное гала-шоу «Начало нового», которое открыл поздравительной речью российский президент. По его словам, в городе «буквально сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России»
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Рождественская ул
Фото: Влад Заулин
Представление состояло из нескольких блоков, которые рассказывали о Нижнем Новгороде и его истории, в том числе с помощью мультимедиатехнологий
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Фото: АНО «Центр 800»
На воде головокружительные трюки показывали флайбордисты
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Фото: АНО «Центр 800»
Алексей Воробьёв и Теона Дольникова спели песню, перенесшую зрителей в 1960-е годы
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Фото: АНО «Центр 800»
Гимнастки Дина и Арина Аверины воплощали образы Волги и Оки
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Фото: АНО «Центр 800»
Балетная труппа Нижегородского оперного театра рассказала о Нижегородской ярмарке под музыку Игоря Стравинского
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Фото: АНО «Центр 800»
Финалом праздника стал праздничный фейерверк, который продолжался более восьми минут
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