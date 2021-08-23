Культурный ход: как Нижний Новгород отметил юбилей

Нижний Новгород в минувшие выходные отметил 800-летний юбилей. Праздничные мероприятия проходили во всех районах города, но главное действо состоялось на водной сцене Нижневолжской набережной - здесь нижегородцев поздравлял президент России Владимир Путин. Кадры с места событий – в фотогалерее «Известий»