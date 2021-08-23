Вертолет совершил жесткую посадку в Ивановской области

В Ивановской области вертолет совершил жесткую посадку. Кадры с места происшествия опубликовал 23 августа телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем 23 августа на территории Ивановской областной клинической больницы с вертолетом, принадлежащим АО «Национальная служба санитарной авиации». По данным РЕН ТВ, во время посадки у вертолета оторвалась одна из лопастей, которая отлетела в припаркованную на территории больницы машину.

На борту вертолета находились только пилоты, никто из них не пострадал.

Следственный комитет организовал проверку после инцидента, в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

По результатам проверки ведомством будет принято процессуальное решение.

Ранее, 4 августа, стало известно об аварийной посадке в Перми военно-транспортного самолета Ан-12.

Сообщалось, что экипаж доложил о неисправности одного из двигателей самолета. В результате инцидента никто не пострадал.

По информации газеты «Аргументы и факты», самолет принадлежит Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени С.А. Чаплыгина. Он выполнял рейс по маршруту Иваново — Нижневартовск.