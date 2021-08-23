Больше 270 единиц медицинского оборудования заменят в Подмосковье

В течение пяти лет в Московской области планируют заменить 276 единиц устаревшего медицинского оборудования. В 2021 году на закупку техники выделили 7,5 млрд рублей.

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, в Подмосковье был проведен анализ всех аппаратов в медицинских учреждениях. Из более чем 1 тыс. единиц оборудования 421 единица — это аналоговые аппараты. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Речь идет о замене 50–60 единиц аналогового оборудования ежегодно. Это рентгены, маммографы и флюорографы. Кроме того, для Люберец и Одинцово закупят два мобильных аппарата компьютерной томографии. Также в этом году власти закупят семь аппаратов МРТ, 12 рентген-аппаратов, три ангиографа и маммографа.

12 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении финансирования программы реконструкции поликлиник. По его словам, 23 здания уже готовы, еще больше 50 находятся на реконструкции. Дополнительное финансирование составило порядка 7,5 млрд рублей на реконструкцию поликлиник, капремонт стационара на улице Двинцев и еще четырех зданий Центра паллиативной помощи.