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Собянин увеличил финансирование программы реконструкции поликлиник

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Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил финансирование программы реконструкции поликлиник. Об этом он сообщил в четверг, 12 августа, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«На замену морально и физически устаревшим зданиям москвичи получают современные поликлиники с новым оборудованием и совершенно другим уровнем комфорта. 23 здания уже готовы, еще более 50 сейчас на реконструкции. Приняли решение выделить дополнительно порядка 7,5 млрд рублей на реконструкцию поликлиник и на капремонт стационара на улице Двинцев и еще четырех зданий Центра паллиативной помощи», — написал Собянин.

По словам градоначальника, в них будут размещены первые в столице отделения сестринского ухода для пациентов, которым необходимо круглосуточное наблюдение, с такими болезнями, как старческая деменция и болезнь Альцгеймера, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Паллиативная помощь — сложный и очень важный вид медицинской помощи, он требует особого внимания и заботы к пациентам. В последние годы мы многое сделали в этом направлении и продолжаем эту работу — создаем единую систему оказания помощи в стационарах и на дому», — подчеркнул он.

Также он добавил, что обновленные филиалы центра будут оснащены по стандарту паллиативной службы. «Для пациентов и их родственников будут созданы максимально комфортные условия с высоким качеством ухода и лечения», — написал Собянин. Работы планируется завершить до конца текущего года, передает НСН.

Ранее в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении еще 46,3 млрд рублей на социальные выплаты медикам, помогающим больным коронавирусной инфекцией.

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