Афганский синдром: как Турция защищается от беженцев

Турция ускорила строительство стены в провинции Ван, на границе с Ираном, которую начали возводить еще весной. После ухода из Афганистана американских войск и прихода к власти талибов поток беженцев возрос многократно. Как турки пытаются остановить нелегальных мигрантов — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Murad Sezer
После афганского кризиса Турция сразу заявила, что не собирается принимать у себя беженцев из Афганистана
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Фото: REUTERS/Murad Sezer
Эту семью афганцев задержали после незаконного пересечения границы со стороны Ирана
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Фото: REUTERS/Murad Sezer
За последние несколько лет Турция приняла почти 4 млн беженцев из Сирии и возвела стену длиной свыше 830 км на границе с этой страной
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Фото: REUTERS/Murad Sezer
Размещать у себя миллионы новых беженцев Турция не намерена
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Фото: REUTERS/Murad Sezer
Афганцы пытаются пробраться в Турцию пешком, в багажниках машин, по воде
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Фото: REUTERS/Murad Sezer
Для беженцев Турция — главные ворота в Европу
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Фото: REUTERS/Murad Sezer
Пограничники выявляют нарушителей с помощью тепловизоров и приборов ночного видения
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Фото: REUTERS/Murad Sezer
К ирано-турецкой границе стянуты воинские части и отряды полицейского спецназа с дополнительной техникой
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Фото: REUTERS/Murad Sezer
Нарушителей границы задерживают и размещают в репатриационных центрах
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Фото: REUTERS/Murad Sezer
Затем их отправляют на родину
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Фото: REUTERS/Murad Sezer
Протяженность границы с Ираном — около 300 км
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Фото: REUTERS/Murad Sezer
К настоящему времени удалось построить лишь 5-километровый участок стены, которая достигает 3 м в высоту. В будущем она растянется на сотни километров, на ней появится колючая проволока, а вокруг разместят вышки и выроют траншеи
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