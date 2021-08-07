Пересекая границы: тысячи мигрантов застряли в колумбийской провинции

В колумбийской провинции Антьокия застряли несколько тысяч мигрантов. Большинство из них прибыли из Гаити, Кубы и Африки, однако всех их объединяет одна и та же цель — пересечь Дарьенский пробел через Панаму и достичь границ США. По словам директора миграционного агентства Колумбии Хуана Франсиско Эспиноса, скопление людей вызвано низкой пропускной способностью пограничных пунктов, которые оказались не готовы принимать такой поток людей. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Carlos Bernate/Bloomberg
По данным местных СМИ, такое количество мигрантов скопилось в порту города Некокли, так как многие из них не смогли уехать из-за отсутствия лодок
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Фото: Getty Images/Carlos Bernate/Bloomberg
Мигранты планируют преодолеть Дарьенский пробел — неосвоенное панамо-колумбийское приграничье площадью 9 тыс. кв. км, состоящее из болот и джунглей
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Фото: Getty Images/Carlos Bernate/Bloomberg
Власти колумбийского города Некокли (департамент Антьокия) бьют тревогу из-за нашествия мигрантов. В населенном пункте собралось порядка 10 тыс. беженцев из Гаити, Африки и Кубы
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Фото: Getty Images/Carlos Bernate/Bloomberg
Социальные службы не справляются с потоком беженцев, из-за чего люди живут на пляжах
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Фото: Getty Images/Carlos Bernate/Bloomberg
Мигранты собираются в очередях в порту города Некокли, пытаясь попасть на лодку
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Фото: Getty Images/Carlos Bernate/Bloomberg
По словам мэра города, в Некокли ежедневно прибывают 1,5 тыс. человек, в то время как убывают лишь 850
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Фото: Getty Images/Carlos Bernate/Bloomberg
Местные органы просят центральное правительство о помощи. Вместе с этим власти Колумбии и Панамы пытаются урегулировать проблему потока мигрантов
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