Пересекая границы: тысячи мигрантов застряли в колумбийской провинции

В колумбийской провинции Антьокия застряли несколько тысяч мигрантов. Большинство из них прибыли из Гаити, Кубы и Африки, однако всех их объединяет одна и та же цель — пересечь Дарьенский пробел через Панаму и достичь границ США. По словам директора миграционного агентства Колумбии Хуана Франсиско Эспиноса, скопление людей вызвано низкой пропускной способностью пограничных пунктов, которые оказались не готовы принимать такой поток людей. Подробности — в фотогалерее «Известий»