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В России спрос на машино-места вырос в 1,5 раза за год
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В России спрос на машино-места вырос в 1,5 раза за год

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В России спрос на машино-места в 2021 году по сравнению с прошлым годом увеличился в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала «Авито-Недвижимость», которые поступили в «Известия» в понедельник, 23 августа.

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Специалисты портала проанализировали показатели II квартала этого года и 2020-го и отметили их положительную динамику. Под спросом имеется в виду число обращений за контактами собственника в базе «Авито».

Сильнее всего спрос повысился в Севастополе — 3,9 раза, затем идет Омск — в 2,6 раза и Симферополь — в два раза.

Число предложений машино-мест в городах выросло на 18% за год и на 3% за квартал. Однако объявлений об их продаже на российском рынке в среднем в два раза меньше, чем запросов потенциальных покупателей. Доля предложений за год больше всего выросла в Тюмени — в 1,6 раза и Симферополе — в 1,5 раза.

В основном граждан интересует покупка машино-мест на подземных и многоуровневых паркингах — 66% и 25% запросов соответственно.

Эксперты предполагают, что увеличение спроса на машино-места может быть вызвано не только необходимостью разместить автомобиль, но и необходимостью использовать такие помещения, например, в качестве склада.

Россияне могут рассматривать парковочное место в новом жилом комплексе в том числе как привлекательную инвестицию. По итогам года рост на машино-места составил 8%, средняя цена — 650 тыс. рублей.

По мнению аналитиков, интерес пользователей подстегнула и «гаражная амнистия», которая начнет действовать в России с 1 сентября 2021 года. Она позволит в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на гаражи и землю под ними, выведя эти постройки из «серой» зоны. Согласно подсчетам правительства, законопроект может коснуться 3,5–4,5 млн незарегистрированных объектов по всей стране.

В этих условиях купить гараж для нужд малого бизнеса или индивидуального предпринимательства становится проще, чем искать и оформлять соответствующее помещение для покупки или аренды, заключили в «Авито-Недвижимости».

Закон о «гаражной амнистии» президент России Владимир Путин подписал 5 апреля. Зарегистрировать права на гаражи и земельные участки под ними можно будет с 1 сентября. Действовать механизм будет до 1 сентября 2026 года.

Закон определяет в том числе механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых находятся гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса России, до 30 декабря 2004 года. Предусматривается одновременный кадастровый учет и регистрация права собственности на гараж и земельный участок, на котором он расположен. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой находится гараж, должна быть государственной или муниципальной.

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