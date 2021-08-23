РусГидро построит крупнейшую ГЭС в Чечне

В Чеченской Республике 23 августа заложили первый кубометр бетона в сооружения Башенной малой гидроэлектростанции (ГЭС). Инвестиции в проект могут составить 2 млрд рублей, рассказали «Известиям» в энергетической компании в понедельник, 23 августа.

Объект планируют запустить в 2024 году.

Малая ГЭС Башенная возводится на реке Аргун (бассейн реки Терек) в Итум-Калинском районе вблизи села Гучум-Кале. На этом участке водоем обладает большим перепадом высот — 40 м на протяжении 1,4 км, что повышает эффективность будущей гидроэлектростанции.

«Новая гидроэлектростанция станет крупнейшим объектом гидроэнергетики в Чеченской Республике и первым проектом РусГидро в регионе», — отметил в ходе церемонии глава компании Виктор Хмарин.

Проектная мощность Башенной МГЭС составит 10 МВт, в год станция будет вырабатывать 45 млн кВт/ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии, которая будет направляться в энергосистему Чеченской Республики, добавил Хмарин.

Малую ГЭС возведут по деривационной схеме без строительства высотной плотины, затопления земель и влияния на водный режим реки. Башенную МГЭС построят по договору о предоставлении мощности (ДПМ), что гарантирует возврат вложенных инвестиций.

РусГидро объединяет свыше 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, достигает 38 ГВт. Крупнейшие акционеры РусГидро — Россия — 61,7% и банк ВТБ — 12,95%.

В июне «Известия» сообщали, что в Госдуме предложили освободить гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) от налогов на имущество, прибыль и от водного налога либо снизить ставки по ним. Инициативу направили в Минэкономразвития, Минэнерго и Минпромторг.

Предполагается, что господдержка таких станций поможет России подготовиться к введению углеродного налога Евросоюза, уменьшив экологический след промышленности.

В Минэнерго подчеркнули, что без ГАЭС невозможно развивать электроэнергию всех видов возобновляемых источников энергии, кроме ГЭС. Наиболее привлекательной мерой для потенциальных инвесторов в ГАЭС в ведомстве назвали освобождение их от налога на прибыль.