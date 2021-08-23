Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В аэропорту Кабула приостановили все рейсы
Экономика
В России спрос на машино-места вырос в 1,5 раза за год
Авто
Первые водородные заправки в России появятся в 2025 году
Новости компаний
Производители поддержали проект развития отечественной микроэлектроники
Авто
В РФ запустят эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам
Общество
ФМБА подаст документы на регистрацию препарата «Мир-19» в сентябре
Мир
В Белоруссии начались совместные с Россией тыловые учения перед «Западом-2021»
Мир
В Киеве журналисты вышли на протест против цензуры в отношении СМИ
Общество
Синоптик пообещала потепление до +25 градусов к концу недели в Москве

РусГидро построит крупнейшую ГЭС в Чечне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Чеченской Республике 23 августа заложили первый кубометр бетона в сооружения Башенной малой гидроэлектростанции (ГЭС). Инвестиции в проект могут составить 2 млрд рублей, рассказали «Известиям» в энергетической компании в понедельник, 23 августа.

Объект планируют запустить в 2024 году.

Новые водные: гидроэнергетиков предложили освободить от части налогов
Инициатива депутатов поможет подготовить Россию к введению углеродного сбора ЕС, считают эксперты

Малая ГЭС Башенная возводится на реке Аргун (бассейн реки Терек) в Итум-Калинском районе вблизи села Гучум-Кале. На этом участке водоем обладает большим перепадом высот — 40 м на протяжении 1,4 км, что повышает эффективность будущей гидроэлектростанции.

«Новая гидроэлектростанция станет крупнейшим объектом гидроэнергетики в Чеченской Республике и первым проектом РусГидро в регионе», — отметил в ходе церемонии глава компании Виктор Хмарин.

Проектная мощность Башенной МГЭС составит 10 МВт, в год станция будет вырабатывать 45 млн кВт/ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии, которая будет направляться в энергосистему Чеченской Республики, добавил Хмарин.

Малую ГЭС возведут по деривационной схеме без строительства высотной плотины, затопления земель и влияния на водный режим реки. Башенную МГЭС построят по договору о предоставлении мощности (ДПМ), что гарантирует возврат вложенных инвестиций.

РусГидро объединяет свыше 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, достигает 38 ГВт. Крупнейшие акционеры РусГидро — Россия — 61,7% и банк ВТБ — 12,95%.

В июне «Известия» сообщали, что в Госдуме предложили освободить гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) от налогов на имущество, прибыль и от водного налога либо снизить ставки по ним. Инициативу направили в Минэкономразвития, Минэнерго и Минпромторг.

Предполагается, что господдержка таких станций поможет России подготовиться к введению углеродного налога Евросоюза, уменьшив экологический след промышленности.

В Минэнерго подчеркнули, что без ГАЭС невозможно развивать электроэнергию всех видов возобновляемых источников энергии, кроме ГЭС. Наиболее привлекательной мерой для потенциальных инвесторов в ГАЭС в ведомстве назвали освобождение их от налога на прибыль.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021