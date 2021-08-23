В Кремле прокомментировали признание телеканала «Дождь» СМИ-иноагентом

Пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в понедельник, 23 августа, что Минюстом РФ даны все разъяснения относительно того, что телеканал «Дождь» признан СМИ-иноагентом.

Он уточнил, что соответствующее решение не согласовывается с администрацией главы государства.

«Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, здесь всё абсолютно очевидно», — сказал Песков в ходе беседы с журналистами.

О том, что телеканал «Дождь» был признан СМИ-иноагентом, стало известно 20 августа. Кроме того, в реестр также вошли юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии, и семь журналистов.

9 августа глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова напомнила, что средства массовой информации, признанные в России иностранными агентами, имеют те же права для аккредитации для освещения выборов в Госдуму, что и остальные СМИ.

По закону такие СМИ должны маркировать материалы, то есть указывать, что они являются иноагентами, добавила Памфилова. При этом ЦИК никаких дополнительных ограничительных мер в отношении них не применяет.