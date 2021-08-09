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Памфилова напомнила о правах СМИ-иноагентов по аккредитации на выборы в Госдуму

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Средства массовой информации, которые были признаны в России иностранными агентами, имеют те же права для аккредитации для освещения выборов в Госдуму, что и остальные СМИ. Об этом заявила в понедельник, 9 августа, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

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«Что касается изданий, которые признаны иностранными агентами, они не поражены в правах, у них сохраняются все те же права и возможности быть аккредитованными уведомительным образом и точно так же, наряду со всеми остальными СМИ, работать, освещать то, что происходит на участках», — сказала она в интервью «РИА Новости».

Вместе с этим Памфилова напомнила, что по закону такие СМИ должны маркировать материалы, то есть указывать, что они являются иноагентами. При этом ЦИК никаких дополнительных ограничительных мер в отношении них не применяет.

По ее словам, Центризибирком имеет абсолютно либеральную аккредитацию: уведомительный принцип сохранился полностью, никаких ограничений в отношении представителей СМИ не вводится для работы на избирательных участках.

Памфилова подчеркнула, что журналисты являются партнерами ЦИК в том, чтобы выборы освещались максимально объективно.

Ранее, в июле, представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что внесение Минюстом РФ журналистов в список СМИ-иноагентов не означает запрета на работу. СМИ-иноагенты продолжают свою деятельность, указывал он.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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