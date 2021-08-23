Мужчина скончался в больнице после ДТП со скорой в Керчи

Один человек скончался в больнице после ДТП с участием машины скорой помощи в Керчи. По информации ГИБДД, медицинский автомобиль двигался с включенными спецсигналами и столкнулся с легковушкой.

Авария произошла на пересечении улиц Пошивальникова и Генерала Петрова утром 20 августа. После столкновения с автомобилем Volkswagen машина скорой помощи опрокинулась. Травмы получили четыре человека, которые находились в медицинском автомобиле, один из них — пациент. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Позже один из потерпевших скончался в больнице. По данным министерства здравоохранения республики, погибший сопровождал пациента во время перевозки скорой помощью.

22 августа иномарка Volkswagen протаранила машину скорой помощи в районе станции метро «Бабушкинская» в Москве. От удара медицинский автомобиль перевернулся.