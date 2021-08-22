Камеры засняли момент ДТП с машиной скорой помощи в Москве

Авария с участием машины скорой помощи произошла на северо-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло в районе станции метро «Бабушкинская». На опубликованной телеканалом видеозаписи видно, как автомобиль скорой помощи протаранила иномарка Volkswagen.

Легковое авто на большой скорости врезалось в машину медиков на перекрестке. От удара скорая перевернулась. По предварительным данным, пострадали два медика.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, по факту случившегося начата проверка.

18 августа два человека погибли в аварии с участием машины скорой помощи под Уфой. Машина с медиками на полном ходу врезалась в «КамАЗ» на 1484-м км трассы М5 в Уфимском районе республики. В результате столкновения водитель скорой и фельдшер скончались на месте.