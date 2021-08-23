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В Дагестане селевой поток повредил жилой дом и участок дороги

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В центральной части Республики Дагестан, в районе села Урма сошедший 22 августа селевой поток повредил один жилой дом, часть сельской дороги, а также несколько построек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

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Отмечается, что ранее в селе прошел сильный кратковременный дождь.

«В населенном пункте Урми Левашинского района в результате прохождения кратковременного ливневого дождя поврежден один дом, заборы десяти домов, пять автомобилей, частично 600 м дорожного полотна внутрисельской дороги и частично забор школы», — сообщила пресс-служба МЧС по Дагестану.

Также, согласно информации в материале, в десяти домах села нарушено энерго- и газоснабжение.

В настоящий момент на месте работают бригады спасателей. Для оказания помощи спланирован выезд рабочей группы во главе с заместителем начальника ГУ МЧС России по республике.

В селе Урма проживает около 4 тыс. человек.

Ранее, 17 августа, на востоке Якутии из-за схода селевого потока на проезжую часть закрыли для движения участок федеральной трассы «Колыма».

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