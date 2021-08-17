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Селевой поток сошел на трассу «Колыма» в Якутии

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Из-за схода селевого потока на проезжую часть закрыли для движения участок федеральной трассы «Колыма» на востоке Якутии, сообщается 17 августа на сайте управления автомобильной дороги «Вилюй».

«17.08.2021 г. с 09:40 (03:40 мск) на участке км 595+600 – км 595+650 федеральной автодороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан <...> закрыто движение автотранспорта», — сказано в тексте.

В управлении добавили, что для ликвидации последствий схода селя на месте происшествия работает дорожная техника.

11 августа МЧС по Крыму сообщило, что движение по трассе Симферополь–Ялта было затруднено в связи со сходом воды на дорогу, вызванным сильными ливнями в регионе.

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