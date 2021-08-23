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Бывший афганский министр стал доставщиком пиццы в Германии

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Экс-министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат работает курьером в немецком городе Лейпциг, сообщает 22 августа EHA News.

По данным портала, бывший афганский министр является сотрудником службы доставки Lieferando и развозит на велосипеде пиццу.

Как пишет издание Leipziger Volkszeitung, с 2018 года Садаат входил в состав кабинета министров при экс-президенте Ашрафе Гани. Саадат отвечал за расширение сети мобильной связи для сельского населения. В 2020 году правительство Гани вынудило его уйти в отставку после того, как Саадат отказался передавать финансирование возглавлявшегося им ведомства в пользу госстратегии для борьбы с талибами. В результате экс-министр перебрался в Германию, где начал новую жизнь.

15 августа 2021 года боевики движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

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