Три игрока «Марселя» пострадали при беспорядках на матче с «Ниццей»

Футболисты французского футбольного клуба «Марсель» Димитри Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес получили травмы после драки с болельщиками «Ниццы», сообщает RMC Sport.

Издание опубликовало в своем Twitter фото с повреждениями игроков, пишет «Спорт-Экспресс». Так, у Гендузи и Переса на шее остались следы потасовки.

Matteo Guendouzi & Luan Peres with strangle marks on their necks. (RMC) pic.twitter.com/oDvvspK5OB — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

У Пайета травма располагается на спине.

Dimitri Payet's back. pic.twitter.com/hFmiwg97ni — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

Инцидент произошел 22 августа в матче третьего тура чемпионата Франции. Всё началось с того, что фанат «Ниццы» бросил бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист кинул предмет обратно на трибуны. После этого разъяренные болельщики выбежали на поле и устроили потасовку.

В итоге матч был прерван при счете 1:0 в пользу «Ниццы». Позже Профессиональная лига Франции (LFP) разрешила доиграть матч, однако игроки «Марселя» отказались вернуться на газон.