Три игрока «Марселя» пострадали при беспорядках на матче с «Ниццей»

Футболисты французского футбольного клуба «Марсель» Димитри Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес получили травмы после драки с болельщиками «Ниццы», сообщает RMC Sport.

Издание опубликовало в своем Twitter фото с повреждениями игроков, пишет «Спорт-Экспресс». Так, у Гендузи и Переса на шее остались следы потасовки.

Matteo Guendouzi & Luan Peres with strangle marks on their necks. (RMC) pic.twitter.com/oDvvspK5OB