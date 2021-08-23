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Матч чемпионата Франции прервали после нападения болельщиков на игроков

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Матч чемпионата Франции Ницца» — «Марсель» прервали из-за нападения болельщиков на футболистов. На момент счет между командами составил 1:0 в пользу хозяев. Об этом сообщило в воскресенье, 22 августа, издание «Спорт-Экспресс».

Фанаты «Ниццы» выбежали на поле, завязалась потасовка, в которой участвовали в том числе игроки. Болельщики возмутились поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, швырнувшего в сторону трибун бутылку, которая ранее была брошена на поле.

Единственный мяч забил на 49-й минуте нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг.

Позже Профессиональная лига Франции (LFP) разрешила доиграть матч, однако официального объявления о его возобновлении пока не было. Отмечается, что «Марсель» отказывается продолжать игру. Если же гости так и не согласятся доиграть матч, игру остановят, а ее судьбу решат дисциплинарные органы.

1 августа матч второго тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» между екатеринбургским «Уралом» и «Нижним Новгородом» прервали из-за пятиминутного отключения света. Неполадки возникли на 85-й минуте игры. Из-за отсутствия освещения встреча была приостановлена и продолжилась через пять минут. К основному времени матча было добавлено девять минут.

18 июля бейсбольный матч в Вашингтоне прервали из-за того, что неизвестные открыли стрельбу в ходе игры.

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