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Российские хоккеистки проиграли команде Канады в матче ЧМ-2021

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Российские хоккеистки уступили команде Канады во втором матче группового этапа чемпионата мира — 2021. Турнир проходит в Калгари.

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Встреча прошла 22 августа и завершилась счетом 1:5 в пользу хозяек арены, пишет «Спорт-Экспресс».

Первый период завершился безголевой ничьей. Во втором канадские хоккеистки вогнали три шайбы, после чего место Надежды Морозовой в российских воротах заняла Анна Пругова. Позже Канада еще дважды забила.

Единственную шайбу у россиянок забросила на последней минуте матча форвард Ольга Сосина.

Накануне в первом матче группового этапа чемпионата мира – 2021 российские хоккеистки победили команду Швейцарии со счетом 3:1.

В следующем раунде россиянки сыграют с командой с США. Матч состоится 24 августа.

Российские спортсменки выступают в группе A вместе с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией.

Групповой этап ЧМ-2021 завершится 26 августа, плей-офф пройдет с 28 по 31 августа.

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