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Памятник первому секретарю Коми обкома КПСС открыли в Сыктывкаре

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На улице Кирова в Сыктывкаре торжественно открыли памятник первому секретарю Коми обкома КПСС Ивану Морозову. Церемония приурочена к 100-летию республики. Бронзовый монумент общей высотой почти 4 м создавали на спонсорские средства.

Глава Коми Владимир Уйба в приветственном слове отметил, что это историческое событие, передает ИА «Комиинформ».

«Иван Павлович — это человек-эпоха, человек, вместивший в себя несовместимое. Это человек самых амбициозных планов, смелых решений, человек, который со своей командой выстраивал новый облик северного края», — сказал он.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Республики Коми со 100-летним юбилеем региона. Глава государства отметил, что в регионе создаются условия для привлечения инвестиций, реализуются востребованные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве.

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