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Путин поздравил жителей Коми со 100-летием республики

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Президент России Владимир Путин поздравил жителей Республики Коми со 100-летним юбилеем региона. Телеграмма главы государства опубликована в воскресенье, 22 августа, на сайте Кремля.

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«Ваш северный край по праву славится разнообразием и красотой природных ландшафтов, перспективными месторождениями полезных ископаемых, а главное — трудолюбием и гостеприимством жителей, богатой палитрой самобытных традиций и культур», — говорится в тексте поздравления.

Президент отметил, что в регионе создаются условия для привлечения инвестиций, реализуются востребованные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве. Путин также заявил, что в настоящее время республика обладает «хорошим потенциалом развития».

Как напомнил глава государства, в Коми находятся крупные предприятия деревообрабатывающего, горно-рудного, топливно-энергетического комплексов, там также совершенствуют социальную и транспортную инфраструктура. Большое внимание в регионе уделяется становлению современного этнографического и экологического туризма, подчеркнул Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что жители республики и дальше будут добиваться значимых результатов в интересах региона и всей страны, вносить свой вклад в решение масштабных общенациональных задач.

Путин также пожелал им новых достижений и благополучия.

Жителей Коми также поздравил глава Республики Коми Владимир Уйба. Он поблагодарил их за любовь к родному краю и за уважение к северной земле. Уйба пожелал гражданам здоровья и мира.

Накануне Путин посетил Нижний Новгород и поздравил жителей с 800-летием города. Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным президент также осмотрел парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде.

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