24 августа на Украине отмечают 30-ю годовщину обретения (подчеркнем: именно обретения, а не завоевания) независимости. Достаточно большой срок, чтобы иметь возможность подвести определенный итог существования молодого государства.

Вот только тут главное — правильно поставить вопросы относительно этого юбилея. С одной стороны, можно ограничиться сухой статистикой, разбавленной социологией, и вспомнить ключевые вехи 30-летия. Итогом станет хроника, актуальная для учебной дисциплины, но она, естественно, не сможет передать ту трагедию и боль, которые стали результатом сначала крушения великой страны — СССР, а после в большинстве своем некомпетентного, а зачастую и преступного руководства украинским государством.

Во-первых, сегодня надо поздравить с Днем независимости тех жителей Украины, которые считают, что это большая дата в истории их страны. Можно не разделять их позицию, можно критиковать их взгляды, но как минимум их надо уважать, ведь мы в большинстве своем до сих пор считаем народ Украины братским, а то и единым с русским народом.

Во-вторых, надо отдать должное: за эти 30 лет народ Украины пережил колоссальные потрясения и испытания, государственные перевороты, экономическую разруху, продолжающуюся гражданскую войну в Донбассе. Многие предрекали и предрекают развал Украины, но пусть в немного урезанном виде она продолжает существовать.

В-третьих, одна из главных экзистенциальных проблем Украины кроется в том, что это государство расколото изнутри, и этот раскол существует как раз с момента обретения независимости. Дело в том, что современная Украина сшита из лоскутков различных народов, конфессий, языковых групп, экономических агломераций, людей, отличающихся по идеологии, ценностям, историческому опыту. Нельзя сказать, что такое многообразие — безусловный минус или плюс для государства. Все зависит от того, кто этим государством управляет. И в этом-то и заключается трагедия Украины.

Ни для кого не секрет, что, допустим, билингвы более конкурентны, чем носители одного языка. Или очевидно, что в пространстве соревнующихся крупных финансово-промышленных групп (если над ними стоит закон) развитие государства обеспечено. Или тот факт, что уважение к исторической памяти как минимум снижает социальное напряжение в обществе, гармонизируя его.

Но это все вообще не про Украину. Начиная с момента своего образования как суверенного государства, политические и экономические элиты страны в подавляющем большинстве использовали разность Украины не для ее усиления, а только для самообогащения и завоевания власти, для противопоставления граждан своего государства друг другу.

На всех парламентских и президентских выборах можно было видеть не конкуренцию идей и смыслов, направленных на развитие государства, а разжигание межнациональной, межконфессиональной, языковой вражды и многих других проблем, что в итоге закончилось гражданской войной.

Но вернемся к юбилею. При анализе истории этих 30 лет становится очевидным, что достойнейшим и уважаемым украинским народом преимущественно руководили конъюнктурщики, бездари, тряпки, трусы, подлецы и товарищи с явным налетом хлестаковщины. Нельзя согласиться с выражением, что каждый народ имеет такого руководителя, какого он заслуживает. Украинский народ заслуживает куда лучшего лидера, а также настоящего и будущего. Ну а героическое прошлое у него и так есть.

Это только в современном украинском «мире наизнанку» можно чтить предателей и коллаборантов и презирать своих сограждан, воинов, освободивших мир от коричневой чумы. Или воспевать из славных казацких летописей иуду Мазепу, предавшего своего друга и покровителя, и делать вид, что не существовало Батьки Хмеля, попросившегося под крыло Москвы.

Современная Украина — это terra incognita для россиянина. Но следует помнить, что чудодейственным образом (многим так бы и хотелось) она не переместится на Луну со своими проблемами и своей политикой, а будет оставаться соседом России. И от Москвы не меньше, чем от Киева, зависит, какие отношения будут между нашими странами и народами. Россия объективно больше, могущественнее, сильнее — так, может быть, следует по серьезному заняться Украиной, чтобы через 30 лет потомки в Москве, Киеве, Донецке, Львове смогли бы охарактеризовать 2021 год как переломный во взаимоотношениях двух государств.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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