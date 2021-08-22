Согласно данным инвестиционной компании GMO, компании США продали акции на рекордную сумму. А именно на $226,2 млрд — такую информацию приводят аналитики за период с марта 2020 по март 2021 года. Значение стало самым большим как минимум с 1995 года. Даже во время пика так называемого пузыря доткомов продажи был в 1,5 раза меньше. Эксперты говорят, что рекорд должен заставить забеспокоиться. Главное — избежать нового масштабного финансового краха.

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