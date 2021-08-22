Блэр назвал вывод войск из Афганистана трагичным и не мотивированным

Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, заявил, что вывод войск из Афганистана трагичен и не мотивирован: решение принято в угоду лозунгу о прекращении войн. Позиции Запада ослаблены. По мнению Блэра, этим могут воспользоваться Россия, Китай и Иран. Он отметил: НАТО не добилось поставленных целей в Афганистане, передает телеканал «Известия». Политик считает, что нужно скорее вывозить людей из Кабула.

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