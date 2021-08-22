На форуме «Армия-2021» представили новый пистолет-пулемет ППК-20

Группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработала пистолет-пулемет ППК-20, предназначенный для летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) России. Оружие впервые представили в воскресенье, 22 августа, на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Заместитель генерального директора «Калашникова» по специальным проектам Денис Фисенко рассказал, что пистолет-пулемет успешно прошел испытания, адаптирован к носимому аварийному запасу, его также можно использовать в кабине самолета.

ППК-20 имеет телескопический приклад для стрельбы с левого и правого плеча, калиматорный прицел, планку Пикатини, инфракрасный луч, уточнил Фисенко.



Испытания ППК-20 были проведены в государственном летно-испытательном центре Минобороны в Ахтубинске. Они показали возможность размещения его в катапультном кресле, продолжаются испытания для оценки эффективности внесенных изменений.

При положительной оценке испытаний «Калашников» готов приступить к производству пистолетов-пулеметов. По словам Фисенко, ППК-20 обладает значительным экспортным потенциалом.

В феврале в группе компаний отмечает, что новейший пистолет-пулемет ППК-20 был создан на базе уже знакомого пистолета-пулемета «Витязь-СН». Отличия, как отмечалось, заключаются в том, что у ППК-20 переработанный ударно-спусковой механизм и более современный приклад в отличие от «Витязя».

Тогда также сообщалось, что поставки пистолета-пулемета ППК-20 могут начаться в 2021 году.