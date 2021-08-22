Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Центр имени Гамалеи сделал заготовки на случай обновления «Спутника V»
Армия
В России началась разработка нового «самолета Судного дня»
Мир
The Killers выступили в гримерке после отмены концерта из-за урагана в Нью-Йорке
Наука
В «Роскосмосе» сообщили о выводе на орбиту 34 спутников OneWeb
Мир
Семь человек погибли в давке рядом с аэропортом Кабула
Мир
Трамп обвинил Байдена в преклонении колен перед талибами
Политика
В Совфеде заявили о «разорванной в клочья» экономике Украины
Общество
В России за сутки зафиксировали 20 564 новых случая COVID-19
Происшествия
Иностранец пытался прорваться в посольство Великобритании в Москве

Аналитики назвали самые популярные авианаправления по России в начале осени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым популярным авианаправлением по России в начале осени стала Москва. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Стало турно: путешествия россиян превысили допандемийный уровень
Вирусологи предупреждают, что сдержать распространение новых штаммов в условиях массового туризма будет сложно

«Ее для поездок выбрали 23,8% респондентов. При этом авиабилеты в столицу по сравнению с 2020 годом подешевели более чем на 10%», — рассказывает о данных исследования RT.

Следующими за столицей по популярности идут рейсы в Сочи, их бронировали в 12,2% случаев, и Санкт-Петербург — в город собираются 11,2% туристов.

Аналитики отметили снижение популярности рейсов в Симферополь на 10%, а билеты в Калининград, наоборот, стали более востребованными. Осенью туда запланировали поездки 3,5% путешественников.

Кроме того, специалисты сообщили, что на 20% реже путешественники выбирают Анапу, билеты туда подорожали на 12% — до 4800 рублей.

6 июля туроператоры назвали самые популярные экскурсионные направления в 2021 году. Подчеркивается, что на экскурсионные туры приходится 10–15% от общего объема летних продаж туроператоров. Самые востребованные направления — Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, города Золотого кольца, Татарстан, Байкал, Камчатка, Алтай, экскурсионные туры по Кавказу. Среди набирающих популярность новых направлений называют также Дагестан и Нижний Новгород.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021