Аналитики назвали самые популярные авианаправления по России в начале осени

Самым популярным авианаправлением по России в начале осени стала Москва. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Ее для поездок выбрали 23,8% респондентов. При этом авиабилеты в столицу по сравнению с 2020 годом подешевели более чем на 10%», — рассказывает о данных исследования RT.

Следующими за столицей по популярности идут рейсы в Сочи, их бронировали в 12,2% случаев, и Санкт-Петербург — в город собираются 11,2% туристов.

Аналитики отметили снижение популярности рейсов в Симферополь на 10%, а билеты в Калининград, наоборот, стали более востребованными. Осенью туда запланировали поездки 3,5% путешественников.

Кроме того, специалисты сообщили, что на 20% реже путешественники выбирают Анапу, билеты туда подорожали на 12% — до 4800 рублей.

6 июля туроператоры назвали самые популярные экскурсионные направления в 2021 году. Подчеркивается, что на экскурсионные туры приходится 10–15% от общего объема летних продаж туроператоров. Самые востребованные направления — Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, города Золотого кольца, Татарстан, Байкал, Камчатка, Алтай, экскурсионные туры по Кавказу. Среди набирающих популярность новых направлений называют также Дагестан и Нижний Новгород.