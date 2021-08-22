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Режиссер Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию

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Британский режиссер и участником комик-группы «Монти Пайтон» Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию во время своего выступления на Одесском международном кинофестивале (ОМКФ).

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Получая 21 августа почетную награду фестиваля за вклад в кинематограф, британец со сцены поблагодарил организаторов мероприятия и, что неожиданно, Россию.

«Спасибо, Россия, спасибо, Одесса», — обратился Гиллиам.

После того, как публика начала негативно реагировать, а члены оргкомитета указали режиссеру на ошибку, он поспешил вернуться к микрофону и принести извинения.

Гиллиам объяснил, что из-за «особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» он «потерял связь с реальностью» и перепутал страны.

Терри Гиллиам получил известность в 1970-х как актер и участник комик-группы «Монти Пайтон». Позже он снял такие фильмы как «Монти Пайтон и Священный Грааль», «Король-рыбак», «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Братья Гримм», «Воображариум доктора Парнаса», «Человек, который убил Дон Кихота».

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