Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая умерла в возрасте 81 года

Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая скончалась в субботу на 82-м году жизни, говорится в заявлении княжеского двора.

«Ее Сиятельство княгиня Лихтенштейна Мария скончалась в госпитале в Грабсе 21 августа», — сказано в тексте.

Отмечается, что после перенесенного 18 августа инсульта состоянии княгини ухудшалось. Последние дни она провела в кругу близких.

Мария-Аглая была женой правящего принца Лихтенштейна Ганса-Адама II. Их сын, Алоис, является регентом государства с 2004 года.

Княгиня родилась 14 апреля 1940 года в Праге в семье графов. О ее помолвке с потомственным принцем Лихтенштейна — ее троюродным братом — было объявлено в 1965 году. Они поженились 30 июля 1967 года в церкви Святого Флорина в Вадуце.

Как пишет портал Royal Central, с 1985 по 2015 год Мария-Аглая занимала пост президента Красного Креста Лихтенштейна.