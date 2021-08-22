Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая умерла в возрасте 81 года
Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая скончалась в субботу на 82-м году жизни, говорится в заявлении княжеского двора.
«Ее Сиятельство княгиня Лихтенштейна Мария скончалась в госпитале в Грабсе 21 августа», — сказано в тексте.
Отмечается, что после перенесенного 18 августа инсульта состоянии княгини ухудшалось. Последние дни она провела в кругу близких.
Мария-Аглая была женой правящего принца Лихтенштейна Ганса-Адама II. Их сын, Алоис, является регентом государства с 2004 года.
Княгиня родилась 14 апреля 1940 года в Праге в семье графов. О ее помолвке с потомственным принцем Лихтенштейна — ее троюродным братом — было объявлено в 1965 году. Они поженились 30 июля 1967 года в церкви Святого Флорина в Вадуце.
Как пишет портал Royal Central, с 1985 по 2015 год Мария-Аглая занимала пост президента Красного Креста Лихтенштейна.