Украинец выжил в ДТП с грузовиком и тут же погиб под колесами автобуса
В Николаевской области Украины водитель «Газели» выжил при столкновении с грузовиком, однако, перебегая дорогу после аварии, попал под колеса автобуса и погиб, сообщила интернет-газета «Страна.ua».
По данным издания, водитель вышел из «Газели», чтобы, вероятно, осмотреть место ДТП. Стоя на проезжей части, он не заметил проезжавший пассажирский автобус. В результате наезда он скончался.
Инцидент произошел рядом с селом Дорошовка, уточняется в публикации.
2 августа десять человек пострадали в результате столкновения легковушки с микроавтобусом в Полтавской области на Украине. Шестерых пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.