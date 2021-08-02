Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Украине. Об этом 2 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

Авария произошла накануне в Полтавской области. С микроавтобусом столкнулся легковой автомобиль.

«Первого августа в 17:36 вблизи села Цыганское Полтавского района на автодороге М03 Киев–Харьков–Довжанский в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали 10 человек», — передает телеканал информацию Госслужбы Украины.

Шестерых пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Подробности инцидента не приводятся.

Ранее, 20 июля, на Украине в результате травм после ДТП погиб футболист «Прикарпатья-Тепловика» Игорь Цимбалистый.

На дороге столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик. Водитель легкового авто погиб на месте, троих пассажиров госпитализировали, среди них оказался футболист Цимбалистый. Врачи пытались спасти ему жизнь, но он скончался от полученных травм.