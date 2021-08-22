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ДТП с грузовиком привело к затруднению движения на МКАД

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Движение на внутренней стороне МКАД в сторону Профсоюзной улицы было затруднено на протяжении 4,5 км из-за ДТП с двумя автомобилями, сообщил в субботу, 21 августа дептранса Москвы в Telegram.

По данным дептранса Москвы, два автомобиля, в том числе один грузовик, столкнулись на внутренней стороне МКАД в районе станции метро «Лесопарковая». Из-за аварии затруднено движение в сторону улицы Профсоюзной на 4,5 км.

«Просим водителей по возможности планировать свой маршрут в объезд данного участка», — отмечалось в сообщении от 23:03.

По состоянию на 23:34 движение было восстановлено.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее, 19 августа, мотоциклист погиб в ДТП с участием двух автомобилей на МКАД. Инцидент произошел на внутренней стороне 41 километра кольцевой автодороги перед развязкой с Калужским шоссе. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

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