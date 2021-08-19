Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Эксперт прокомментировал крушение истребителя МиГ-29СМТ под Астраханью
Общество
Похолодание до +19 градусов ожидается в столичном регионе к выходным
Общество
В РФ могут появиться экономные арендные дома
Мир
В Европарламенте назвали политику Запада в Афганистане провальной
Армия
Снайперские пары в ВС РФ оснастят разведывательными беспилотниками
Авто
МВД предложило упростить процедуру техосмотра автомобилей
Мир
WP спрогнозировала пересмотр роли США в мире после ухода из Афганистана
Мир
Байден сообщил о готовности вывезти из Афганистана до 80 тыс. человек
Мир
Патрушев допустил повторение афганского сценария на Украине

Мотоциклист погиб в ДТП с участием двух автомобилей на МКАД

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель мотоцикла погиб в результате аварии с участием двух автомобилей в Москве, сообщил в четверг, 19 августа, Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Скорость — вето: в России выросло число ДТП с тяжелыми последствиями
Каждого четвертого ребенка из попавших под колеса сбивают на регулируемом пешеходном переходе

Инцидент произошел на внутренней стороне 41-го км МКАД перед развязкой с Калужским шоссе. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

Движение затруднено на расстоянии 0,5 км.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

17 августа ДТП с участием мотоциклиста и пешеходов произошло на Русаковской набережной в столице. Водитель мотоцикла двигался по набережной и в районе дома 1а наехал на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 30-летняя москвичка скончалась на месте. По данным источника РЕН ТВ, женщина находилась на восьмом месяце беременности.

Также 64-летняя пенсионерка и водитель мотоцикла с травмами были госпитализированы.

В отношении мотоциклиста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021