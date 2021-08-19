Мотоциклист погиб в ДТП с участием двух автомобилей на МКАД

Водитель мотоцикла погиб в результате аварии с участием двух автомобилей в Москве, сообщил в четверг, 19 августа, Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на внутренней стороне 41-го км МКАД перед развязкой с Калужским шоссе. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

Движение затруднено на расстоянии 0,5 км.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

17 августа ДТП с участием мотоциклиста и пешеходов произошло на Русаковской набережной в столице. Водитель мотоцикла двигался по набережной и в районе дома 1а наехал на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 30-летняя москвичка скончалась на месте. По данным источника РЕН ТВ, женщина находилась на восьмом месяце беременности.

Также 64-летняя пенсионерка и водитель мотоцикла с травмами были госпитализированы.

В отношении мотоциклиста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».