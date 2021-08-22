Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посол РФ в Афганистане рассказал о просьбе талибов к дипломатам
Мир
Захарова указала на роль Польши в обострении миграционного кризиса
Мир
США заявили об угрозе со стороны ИГ для американцев в Афганистане
Спорт
Россияне победили парагвайцев на чемпионате мира по пляжному футболу
Общество
Путин посетил Нижегородский кремль
Спорт
Рублев победил Медведева и вышел в финал турнира в Цинциннати
Авто
Автоэксперт прокомментировал изменение дорожных знаков с 1 сентября
Мир
Захарова заявила о сожалении из-за реакции Запада на отход Киева от Минских соглашений
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после взрыва в московской квартире

Ученые обнаружили возможность мозга «предсказывать будущее»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа международных ученых выяснила, что человеческий мозг пытается «предсказать будущее» на основании услышанной мелодии. Результаты исследования опубликованы 19 августа в журнале Psychological Science.

«Дверь» есть, но лишь в воображении»
Нейрофизиолог Александр Каплан — о том, зачем ученые изучают мозг тибетских монахов во время медитации

По их мнению, при определенной концовке люди начинают «додумывать» композицию.

В эксперименте принимали участие более 70 человек, их поделили на две группы. Первая слушала полностью композиции Баха, при этом имея возможность перематывать или ставить на паузу материал. Они хорошо запоминали услышанное и больше на нем концентрировались.

Второй группе включали одни и те же музыкальные фрагменты для оценки полноты композиции и ее завершенности. В итоге в случае, когда музыка обрывалась на высоких энтропийных нотах, добровольцы воспринимали ее более цельно и воспринимали как законченное произведение.

Так, по мнению исследователей, мозг пытается предсказать будущее. Это же свойство он демонстрирует, когда додумывает сказанные человеком слова, отметили они.

14 августа стало известно, что регулярные занятия медитацией помогают ускорить работу мозга и улучшить внимание. Об этом говорится в статье ученых из Бингемтонского университета (США), опубликованной в издании Scientific Reports.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021