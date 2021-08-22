Ученые обнаружили возможность мозга «предсказывать будущее»

Группа международных ученых выяснила, что человеческий мозг пытается «предсказать будущее» на основании услышанной мелодии. Результаты исследования опубликованы 19 августа в журнале Psychological Science.

По их мнению, при определенной концовке люди начинают «додумывать» композицию.

В эксперименте принимали участие более 70 человек, их поделили на две группы. Первая слушала полностью композиции Баха, при этом имея возможность перематывать или ставить на паузу материал. Они хорошо запоминали услышанное и больше на нем концентрировались.

Второй группе включали одни и те же музыкальные фрагменты для оценки полноты композиции и ее завершенности. В итоге в случае, когда музыка обрывалась на высоких энтропийных нотах, добровольцы воспринимали ее более цельно и воспринимали как законченное произведение.

Так, по мнению исследователей, мозг пытается предсказать будущее. Это же свойство он демонстрирует, когда додумывает сказанные человеком слова, отметили они.

14 августа стало известно, что регулярные занятия медитацией помогают ускорить работу мозга и улучшить внимание. Об этом говорится в статье ученых из Бингемтонского университета (США), опубликованной в издании Scientific Reports.