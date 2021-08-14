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Наука
Ученые рассказали о влиянии медитации на работу мозга

Ученые рассказали о влиянии медитации на работу мозга

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Регулярные занятия медитацией помогают ускорить работу мозга и улучшить внимание. Об этом говорится в статье ученых из Бингемтонского университета (США), опубликованной в мае в издании Scientific Reports.

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Отмечается, что исследование проводилось среди студентов в возрасте до 20 лет, которые практиковали медитацию в течение двух месяцев. В результате ученые обнаружили, что данная практика позволила учащимся добиться более быстрого переключения между двумя общими состояниями мозга — сосредоточение на внешнем мире, а также на задачах, требующих повышенного внимания.

В работе говорится, что в начале и в конце эксперимента участникам проводили МРТ-сканирование головного мозга. По результатам которого специалисты пришли к выводу, что студенты, которые уделяют время медитации, становятся более сконцентрированными на важных вещах, а также лучше усваивают учебный материал.

В будущем специалисты из Бингемтонского университета хотят провести аналогичные исследования с участием пожилых людей.

«Я хочу провести исследования с участием группы здоровых пожилых людей, а затем с группой людей с легкими когнитивными нарушениями или болезнью Альцгеймера на ранней стадии. Я хочу посмотреть, могут ли изменения в мозге после медитации улучшить когнитивные способности», — заявил один из авторов исследования Вэйн Дай.

5 июня директор ФГБНУ «Научный центр неврологии» Михаил Пирадов сообщил, что уровень человеческого интеллекта в обществе с годами показывает стабильное снижение. По его словам, дальнейший прогресс человеческой цивилизации обусловлен заботой о ментальном здоровье, «потому что мозг — это мы».

В мае стало известно о том, что шведские ученые разработали простой метод диагностики болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях. Как уточняется, метод диагностики заболевания основывается на анализе крови и трех когнитивных тестах, выполнение которых занимает не больше 10 минут. Точность тестирования составляет 90%.

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