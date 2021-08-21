«Зенит» утратил первенство в РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграл вничью с «Уфой» на выезде и утратил первенство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает 21 августа «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Центральный» и завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей на 10-й минуте отличился нападающий Малком, однако на 73-й минуте счет сравнял форвард «Уфы» Гамид Агаларов.

По итогам пяти матчей «Зенит» с активом в 11 очков спустился на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступив «Динамо» с 12 очками. При этом «Уфа» (5 очков) занимает 11-е место.

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют дома с московским ЦСКА, а «Уфа» примет у себя самарские «Крылья Советов». Обе встречи пройдут 26 августа.

Ранее в этот же день московский «Спартак» сыграл вничью со счетом 1:1 с тульским «Арсеналом». На 76-й минуте «Спартак» вышел вперед благодаря голу нападающего Эсекиэля Понсе. На 82-й минуте счет сравнял полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич.