Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посол России в Афганистане оценил ситуацию в Кабуле
Общество
Пропавшего в Ивановской области мальчика нашли в Москве на вокзале
Мир
Захарова заявила о нежелании США выстраивать партнерские отношения с РФ
Мир
Эксперт оценил слова Меркель о возможном преемнике
Общество
Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
Мир
Захарова заявила о сожалении из-за реакции Запада на отход Киева от Минских соглашений
Авто
Автоэксперт прокомментировал изменение дорожных знаков с 1 сентября
Общество
Путин посетил парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде
Происшествия
В прокуратуре рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в квартире в Москве

«Зенит» утратил первенство в РПЛ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграл вничью с «Уфой» на выезде и утратил первенство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает 21 августа «Спорт-Экспресс».

Поляка поляна: Крыховяк впервые сыграет в Черкизово против «Локо»
В Туле ждут «Спартак», а в Уфе — «Зенит»

Встреча проходила на стадионе «Центральный» и завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей на 10-й минуте отличился нападающий Малком, однако на 73-й минуте счет сравнял форвард «Уфы» Гамид Агаларов.

По итогам пяти матчей «Зенит» с активом в 11 очков спустился на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступив «Динамо» с 12 очками. При этом «Уфа» (5 очков) занимает 11-е место.

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют дома с московским ЦСКА, а «Уфа» примет у себя самарские «Крылья Советов». Обе встречи пройдут 26 августа.

Ранее в этот же день московский «Спартак» сыграл вничью со счетом 1:1 с тульским «Арсеналом». На 76-й минуте «Спартак» вышел вперед благодаря голу нападающего Эсекиэля Понсе. На 82-й минуте счет сравнял полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021