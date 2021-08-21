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Взломавшему систему онлайн-голосования хакеру заплатят 150 тыс. рублей

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Хакеру, который взломал систему электронного голосования во время ее тестирования, заплатят. Вознаграждение объявила Общественная палата РФ. Неизвестному программисту пообещали 150 тыс. рублей. Однако хакер должен рассказать разработчикам, как он обошел систему и отказался от одного из двух электронных бюллетеней, сообщает телеканал «Известия». То есть по аналогии с традиционным голосованием ему удалось испортить бумажный бюллетень. Описание «кейса» с кодом, который использовал программист, позволит повысить надежность системы онлайн-голосования, заявили в Общественной палате.

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