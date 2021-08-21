Взломавшему систему онлайн-голосования хакеру заплатят 150 тыс. рублей

Хакеру, который взломал систему электронного голосования во время ее тестирования, заплатят. Вознаграждение объявила Общественная палата РФ. Неизвестному программисту пообещали 150 тыс. рублей. Однако хакер должен рассказать разработчикам, как он обошел систему и отказался от одного из двух электронных бюллетеней, сообщает телеканал «Известия». То есть по аналогии с традиционным голосованием ему удалось испортить бумажный бюллетень. Описание «кейса» с кодом, который использовал программист, позволит повысить надежность системы онлайн-голосования, заявили в Общественной палате.

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