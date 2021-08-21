Нарушения при эксплуатации школьных автобусов выявили в Татарстане

В Алькеевском районе Татарстана несколько школьных автобусов признали не соответствующими нормам для использования. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Так, у одного транспортного средства был неисправен ручной тормоз, а у трех других отсутствовали диагностические карты. Кроме того, на дороге у детского сада в поселении Базарные Матаки не было дорожного знака «Дети». Искусственные неровности возле образовательных организаций и парков отдыха не имели разметки.

В адрес глав Базарно-Матакского сельского поселения и ОАО «Нурлатское АТП» внесены представления для ликвидации нарушений законодательства. Виновных должностных лиц должны привлечь к дисциплинарной ответственности, пишет Inkazan.ru.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году должны выделить 12 млрд рублей. Планируется привести в порядок 218 км дорог.