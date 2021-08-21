Вторую ветку казанского метро запустят в 2027 году

В Казани начали строить вторую ветку метро, в эксплуатацию ее планируют ввести в 2027 году. Об этом в эфире «Татарстан 24» рассказал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

По его словам, которые приводит ИА «Татар-информ», ветка, в составе которой будет четыре станции, должна решить транспортные проблемы микрорайона Азино. Движение пойдет от ТЦ «Мега», по улицам Сахарова, Фучика, до пересадочной станции «Дубравная». Это не окончательные названия станций, их выберут путем голосования, сказал Абдулхаков.

В генплане Казани значатся три линии метрополитена, которые будут включать в себя 26 станций. Кроме того, в генплане говорится о развитии линии трамвая до «Салават Купере» и от остановки «9-й микрорайон» до улицы Завойского.

Также власти города презентовали проект метробуса. Речь идет о скоростных автобусах, вместимость которых сопоставима с трамвайной. Оплата будет производиться так же, как в метро. В столице Татарстана будет четыре линии метробуса.

16 августа сообщалось, что в Казани начали тестировать бескондукторную оплату проезда. Пилотная система работает на маршруте троллейбуса № 2.