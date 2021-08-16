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Бескондукторную оплату проезда тестируют в Казани

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На маршруте троллейбуса №2 в Казани запустили пилотный проект по бескондукторной оплате проезда. Об этом сообщил директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

«Данная система уже работает в крупных городах России. Это совершенно новый формат обслуживания пассажиров. И в случае положительной динамики мы планируем продолжить его внедрение на другие маршруты», — отметил Абдулхаков.

За наличный расчет пассажир оплачивает билет у водителя при входе, а оплата банковской или транспортной картой проходит в салоне троллейбуса самостоятельно. В каждом троллейбусе на поручнях установлены по три электронных компостера, передает ИА «Татар-информ».

Ранее в Казани начали работать новые правила езды и парковки на электросамокатах. На 60 территориях скорость движения электросамокатов ограничена до 10–15 км/ч. Еще на девяти участках движение самокатов запрещено. В таким территориям отнесли Казанский кремль, парки «Крылай» и «Урам», а также территорию возле торгового центра «КазанМолл». Под запрет попадает аренда самокатов детьми до 16 лет. Кроме того, управлять самокатом нельзя лицам в состоянии алкогольного опьянения.

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