GM отзовет 73 тыс. электромобилей из-за риска возгорания батарей

General Motors отзывает около 73 тыс. электромобилей. Причина — риск возгорания аккумуляторных батарей. Компания выявила брак у автомобилей Chevrolet Bolt, передает телеканал «Известия». Все батареи электромобилей будут заменены на новые. Отзывная кампания обойдется General Motors в $1 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.