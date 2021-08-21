Неизвестному хакеру заплатят 150 тыс. рублей за взлом тестового онлайн-голосования

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве объявил о поиске программиста, которому удалось обойти алгоритм системы электронного голосования во время ее тестирования, чтобы вручить ему вознаграждение в размере 150 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Общественной палаты 21 августа.

Тестирование проходило 29 и 30 июля. После входа в систему онлайн-голосования хакер сумел отказаться от одного из двух бюллетеней, что предполагалось невозможным. По аналогии с традиционным голосованием ему удалось испортить один из бюллетеней.

Таким образом специалист выявил недостатки в системе электронного голосования.

«Кто этот умелец, до сих пор неизвестно, так как всё произошло в анонимной зоне. А ведь Алексей Венедиктов, глава Общественного штаба, готов передать ему заслуженный приз — 150 тыс. рублей», — пишет организация в своем Telegram-канале.

Для получения вознаграждения программист должен прислать разработчикам описание кейса с кодом, который он использовал, чтобы получить один бюллетень из двух. Это поможет им устранить возможные «бреши» в алгоритме и повысить надежность системы. Сообщения принимаются по электронному адресу hacker@shtab.opmoscow.ru.

Аналогичные объявления общественный штаб опубликовал в Facebook, Twitter, Instagram и «ВКонтакте».

Накануне в Общественной палате представили обновленный «золотой стандарт» общественного наблюдения на выборах. В соответствии с ним будут учтены последние требования, связанные с видеконтролем и проведением дистанционного электронного голосования.

В электронном голосовании в российских регионах, по данным Минцифры, примут участие до 2 млн человек. В таком формате выборы пройдут в шести субъектах РФ. Отдать голос дистанционно можно в Курской, Ярославской, Нижегородской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе. Необходимо иметь подтвержденную запись на «Госуслугах».

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.