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Астрологи назвали самые любвеобильные знаки зодиака

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Астрологи составили рейтинг пяти знаков зодиака, влюбляющихся и привлекающих к себе внимание противоположного пола чаще других, сообщает РЕН ТВ.

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Так, список самых любвеобильных знаков возглавил Скорпион — он влюбляется особенно часто и располагает к себе обаянием. Второе место досталось Близнецам. По мнению астрологов, представители этого знака зависимы от любовных отношений. В тройку лидеров также попали Весы, которые умеют красиво ухаживать.

Однако, как отмечают эксперты, с этим знаком зодиака следует быть осторожными, так как они способны встречаться с несколькими людьми одновременно.

На четвертом месте расположились Водолеи.

«Представители воздушной стихии, они отличаются ветреностью и склонностью к авантюрам. Однако они никогда не решатся сделать первый шаг», — заметили астрологи.

Рейтинг любвеобильных знаков замыкает Лев. Отмечается, что они никогда не поскупятся на комплименты и серенады.

Ранее, 8 июля, социальная сеть «Одноклассники» составила список самых любвеобильных городов России. В топ-10 городов с наибольшим количеством пар вошли Москва, Барнаул и Белгород. При этом рейтинг городов, где меньше всего доля пользователей с публичными отношениями, возглавили Санкт-Петербург, Казань и Пермь.

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