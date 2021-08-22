Астрологи назвали самые любвеобильные знаки зодиака
Астрологи составили рейтинг пяти знаков зодиака, влюбляющихся и привлекающих к себе внимание противоположного пола чаще других, сообщает РЕН ТВ.
Так, список самых любвеобильных знаков возглавил Скорпион — он влюбляется особенно часто и располагает к себе обаянием. Второе место досталось Близнецам. По мнению астрологов, представители этого знака зависимы от любовных отношений. В тройку лидеров также попали Весы, которые умеют красиво ухаживать.
Однако, как отмечают эксперты, с этим знаком зодиака следует быть осторожными, так как они способны встречаться с несколькими людьми одновременно.
На четвертом месте расположились Водолеи.
«Представители воздушной стихии, они отличаются ветреностью и склонностью к авантюрам. Однако они никогда не решатся сделать первый шаг», — заметили астрологи.
Рейтинг любвеобильных знаков замыкает Лев. Отмечается, что они никогда не поскупятся на комплименты и серенады.
Ранее, 8 июля, социальная сеть «Одноклассники» составила список самых любвеобильных городов России. В топ-10 городов с наибольшим количеством пар вошли Москва, Барнаул и Белгород. При этом рейтинг городов, где меньше всего доля пользователей с публичными отношениями, возглавили Санкт-Петербург, Казань и Пермь.