Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Девять человек пострадали в результате аварии с автобусом, который врезался в опору водопровода в Нижегородской области. Об этом сообщили в субботу, 21 августа, в пресс-службе регионального управления МВД.

«По предварительной информации, водитель автобуса, обилечивая пассажиров, совершил наезд на опору водопровода. В результате происшествия девять человек доставлены в медицинское учреждение», — уточняется в сообщении.

По данным РЕН ТВ, авария произошла в Балахнинском округе. Рейсовый автобус № 6 утром следовал по маршруту город Балахна — БУМЗ. Всего в салоне находились 11 человек.

17 августа девять человек были госпитализированы после того, как в Бурятии вахтовый автобус съехал с дороги и упал с высоты.

Уточнялось, что на территории карьера ГОК «Озерный» водитель за рулем вахтового автобуса совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием с высоты 3,5 м. На момент ЧП в автобусе находились 20 пассажиров, все они являются сотрудниками комбината.