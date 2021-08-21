Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Правительство одобрило выплаты участвующим в вакцинации от COVID-19 медикам
Происшествия
Опубликованы фото сбежавших из психбольницы в Бурятии заключенных
Политика
В Крыму предложили переоборудовать квартиру Зеленского под студию телеканала
Общество
В России за сутки выявили 21 000 случаев заболевания COVID-19
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
Экономика
Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья
Авто
Россияне назвали главные критерии выбора автомобиля
Мир
Посольство РФ выяснит обстоятельства о попросившем убежище в Японии россиянине
Общество
В Ейске простились с погибшими при крушении Бе-200 в Турции

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девять человек пострадали в результате аварии с автобусом, который врезался в опору водопровода в Нижегородской области. Об этом сообщили в субботу, 21 августа, в пресс-службе регионального управления МВД.

«Безопасность — в основном на бумаге»: в чем причина ДТП с автобусами
Аварийность пассажирских перевозок выросла, несмотря на ужесточение мер безопасности

«По предварительной информации, водитель автобуса, обилечивая пассажиров, совершил наезд на опору водопровода. В результате происшествия девять человек доставлены в медицинское учреждение», — уточняется в сообщении.

По данным РЕН ТВ, авария произошла в Балахнинском округе. Рейсовый автобус № 6 утром следовал по маршруту город Балахна — БУМЗ. Всего в салоне находились 11 человек.

17 августа девять человек были госпитализированы после того, как в Бурятии вахтовый автобус съехал с дороги и упал с высоты.

Уточнялось, что на территории карьера ГОК «Озерный» водитель за рулем вахтового автобуса совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием с высоты 3,5 м. На момент ЧП в автобусе находились 20 пассажиров, все они являются сотрудниками комбината.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021