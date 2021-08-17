Девять человек госпитализированы после ДТП с вахтовым автобусом в Бурятии

Девять человек были госпитализированы после того, как в Бурятии вахтовый автобус съехал с дороги и упал с высоты 3,5 м. Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в пресс-службе горно-обогатительного комбината (ГОК) «Озерный».

«В Еравнинскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи поступило 14 человек, девять человек госпитализированы с травмами средней тяжести. Остальные отпущены в вахтовый поселок под наблюдение сотрудников медпункта», — заявили в пресс-службе ТАСС.

Авария произошла ранее в этот день. Изначально сообщалось, что пострадали 19 человек.

По предварительной информации, вечером во вторник на территории карьера ГОК «Озерный» водитель 1971 года рождения за рулем вахтового автобуса Урал-3255-0010-41 совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием с высоты 3,5 м.

В автобусе на момент ЧП находились 20 пассажиров, все они являются сотрудниками комбината.