Доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса завершены

Назальная вакцина от коронавируса готова к клиническим испытаниям, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Ученые центра завершили доклинические исследования. Назальная вакцина — это второй компонент «Спутника V», сообщает телеканал «Известия». Спрей распыляют в нос при помощи шприца с насадкой. По словам Александра Гинцбурга, регистрация препарата ожидается в 2022 году.

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