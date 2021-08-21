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В США предложили бороться с глобальным потеплением с помощью кондиционеров

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Глава регулятора нефтяной отрасли в Техасе Уэйн Кристиан призвал вместо борьбы с глобальным потеплением просто чаще пользоваться кондиционерами. Соответствующее заявление он сделал 20 августа на энергетической конференции NAPE в Хьюстоне.

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Таким образом он отреагировал на доклад ООН, связывающий глобальное потепление с деятельностью человека в области сжигания ископаемого топлива. В организации считают, что отчет должен стать «похоронным звеном» ископаемым видам топлива.

В свою очередь Кристиан заявил, что борьба с глобальным потеплением не стоит затрат на декарбонизацию энергетической системы и отказа от использования нефти и газа.

«Вместо того, чтобы тратить $78 трлн на остановку производств по всему миру, запрещать странам третьего мира использовать угольную электроэнергию и тому подобное, просто включите проклятый кондиционер. Это так просто», — приводит его слова Bloomberg.

Издание, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства, отмечает, что использование кондиционеров утроилось с 1990 по 2016 год. Сейчас на них приходится примерно 10% всего потребления электроэнергии и 1,2 млрд тонн выбросов углекислого газа.

В сентябре 2020 года экс-президент США Дональд Трамп заявил, что наука на самом деле слишком мало знает об изменении климата, и в дальнейшем на земле просто станет «прохладнее».

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