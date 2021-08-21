Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ, передает телеканал «Известия».

Власти запретили им въезд в страну, а также заморозят активы, если такие найдутся. Таким образом Лондон якобы отстаивает положения Конвенции о запрещении химического оружия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Британии наказать настоящих нарушителей соглашения.

«Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения», — заявила она.

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