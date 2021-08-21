Минюст РФ включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и семь журналистов, сообщается в пятницу, 20 августа, на сайте ведомства.

В реестр также вошли юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии, и семь журналистов. К ним относятся главный редактор «Важных историй» Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Кроме журналистов иноагентом признана руководитель общественного движения «Якутия. Наше мнение» Степана Петрова.

9 августа глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова напомнила, что средства массовой информации, признанные в России иностранными агентами, имеют те же права для аккредитации для освещения выборов в Госдуму, что и остальные СМИ.

По закону такие СМИ должны маркировать материалы, то есть указывать, что они являются иноагентами, добавила Памфилова. При этом ЦИК никаких дополнительных ограничительных мер в отношении них не применяет.

15 июля Минюст включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, восьмерых россиян.

В этот же день Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации (НПО) из США «Проект медиа». В ведомстве уточняли, что поводом для такого решения стало то, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Как сообщалось в начале июня, Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск онлайн-издания «Медуза» (внесено в реестр СМИ-иноагентов), которое ранее просило признать необоснованным решение о включении в список иностранных агентов и отменить его. Издание было внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента в апреле.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.