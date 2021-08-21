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Пропавшая в Ярославской области женщина найдена мертвой у водохранилища

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Тело пропавшей жительницы Ярославской области обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища, сообщила в пятницу, 20 августа, пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по региону.

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«19 августа текущего года на берегу Рыбинского водохранилища было обнаружено тело 41-летней женщины, которая числилась пропавшей без вести», — говорится в сообщении на сайте СК.

Уточняется, что на теле пострадавшей есть признаки насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1991 года рождения, сообщается в материале. СК России по Ярославской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование уголовного дела продолжается.

18 августа местные СМИ сообщали, что 15 августа в Рыбинске покинула свой дом мать двоих несовершеннолетних дочерей Галина Кружкова. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении и более не выходила на связь с родными.

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